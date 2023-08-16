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12:23 (мск), источник: ТАСС

Министр обороны Китая прибыл с визитом в Минск

Это первый визит столь высокого уровня по линии военного сотрудничества Китая и Белоруссии за последние пять лет.

Источник: AFP 2023

МИНСК, 16 августа. /ТАСС/. Член Госсовета КНР, министр обороны Ли Шанфу прибыл с трехдневным официальным визитом в Белоруссию с целью обсудить актуальные вопросы двустороннего военного сотрудничества. Об этом сообщила пресс-служба белорусского Минобороны.

«Начался официальный визит в Республику Беларусь члена Центрального военного совета, Госсовета, министра обороны Китайской Народной Республики генерал-полковника Ли Шанфу», — говорится в сообщении. В аэропорту Минска его встретил министр обороны Белоруссии генерал-лейтенант Виктор Хренин.

Ли Шанфу прибыл в Минск из России, где принимал участие в XI Московской конференции по международной безопасности, проходившей в подмосковном парке «Патриот». Это первый визит столь высокого уровня по линии военного сотрудничества Китая и Белоруссии за последние пять лет. Как ожидается, представители оборонных ведомств двух стран наметят направления сотрудничества на ближайшую перспективу и обменяются мнениями о текущем положении в сфере международной и региональной безопасности.

Ли Шанфу в предыдущий раз встречался с белорусским коллегой в конце апреля в рамках заседания министров обороны ШОС.

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