Улучшает память и защищает от рака: чем полезна малина Каждый год 16 августа отмечается День малинового варенья
Фоторепортажи
17Главный военно-морской парад в Санкт-Петербурге
8Первое суперлуние 2023 года
Главное
Спецоперация на Украине
14:16 (мск), источник: ТАСС

Столтенберг заявил, что НАТО будет помогать Украине до победы

БРЮССЕЛЬ, 17 августа. /ТАСС/. НАТО будет поддерживать Украину до ее победы. Об этом заявил генсек Североатлантического альянса Йенс Столтенберг на пресс-конференции в Осло.

Источник: Reuters

«НАТО будет поддерживать Украину, пока она не победит в войне», — привело агентство Reuters ответ Столтенберга на вопрос о возможных территориальных уступках Киева для завершения конфликта и возможного членства этой страны в НАТО. О соответствующей возможности ранее заявил глава аппарата Столтенберга.

Комментируя тяжелые проблемы украинского наступления, он сказал: «Украинцы стабильно продвигаются, хотя ситуация остается крайне неопределенной».

15 августа начальник штаба генсека НАТО Стиан Йенссен заявил шведской газете Verdens Gang, что Украина может стать членом НАТО, если согласится уступить территории, которые отказывается признавать частью России.

Реклама
Спасибо за обратную связь
О рекламодателе
Не интересует
Уже приобретено
Препятствует просмотру
Недобросовестная реклама
 "Да, была угроза. И коллеги в Академии наук предупреждали: "Вот сейчас будет массовый исход"
Этот космодром станет безальтернативным вариантом для старта российских межпланетных миссий
Подпишитесь на нас
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
О проектеИспользование материаловОбратная связьКарта сайта
НАТО