Улучшает память и защищает от рака: чем полезна малина Каждый год 16 августа отмечается День малинового варенья
Фоторепортажи
9Показаны лучшие фотографии 2023 года, сделанные дронами
19Опубликован шорт-лист конкурса «Астрономический фотограф года»
Главное
Спецоперация на Украине
17:35 (мск), источник: ТАСС

Медведев поставил Саркози в пример современным европейским политикам

Экс-президент Франции ранее заявил, что возврат Крыма в состав Украины иллюзорен, большинство его жителей считают себя русскими.

Источник: Reuters

МОСКВА, 17 августа. /ТАСС/. Европейские политики старшего поколения, в том числе бывший президент Франции Николя Саркози, — это личности гораздо большего масштаба, чем их нынешние преемники, заметил зампред Совбеза РФ Дмитрий Медведев.

«Как я уже неоднократно говорил, европейские политики старшего поколения отличались большей масштабностью, чем нынешние», — написал он в соцсети X (ранее Twitter) на французском языке.

«Возьмем, к примеру, Николя Саркози, который помогал урегулировать конфликт с Грузией в 2008 году и до сих пор не утратил здравого смысла», — отметил Медведев, указав на то, что бывший президент Франции «заявил, что Крым — это историческая часть России и что Украине не место в ЕС».

По словам зампреда СБ РФ, Саркози сделал смелое и справедливое заявление. «Почувствуйте разницу. Это не то же самое, что планировать неправомерные вторжения в Африку или поставлять ракеты нацистам в Киеве», — указал Медведев.

Ранее в среду бывший президент Франции Николя Саркози в интервью газете Le Figaro заявил, что возврат Крыма в состав Украины иллюзорен, большинство его жителей считают себя русскими.

Реклама
Спасибо за обратную связь
О рекламодателе
Не интересует
Уже приобретено
Препятствует просмотру
Недобросовестная реклама
 "Да, была угроза. И коллеги в Академии наук предупреждали: "Вот сейчас будет массовый исход"
Этот космодром станет безальтернативным вариантом для старта российских межпланетных миссий
Подпишитесь на нас
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
О проектеИспользование материаловОбратная связьКарта сайта
Медведев Дмитрий