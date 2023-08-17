17:35 (мск), источник: ТАСС
Медведев поставил Саркози в пример современным европейским политикам
Экс-президент Франции ранее заявил, что возврат Крыма в состав Украины иллюзорен, большинство его жителей считают себя русскими.
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МОСКВА, 17 августа. /ТАСС/. Европейские политики старшего поколения, в том числе бывший президент Франции Николя Саркози, — это личности гораздо большего масштаба, чем их нынешние преемники, заметил зампред Совбеза РФ Дмитрий Медведев.
«Как я уже неоднократно говорил, европейские политики старшего поколения отличались большей масштабностью, чем нынешние», — написал он в соцсети X (ранее Twitter) на французском языке.
«Возьмем, к примеру, Николя Саркози, который помогал урегулировать конфликт с Грузией в 2008 году и до сих пор не утратил здравого смысла», — отметил Медведев, указав на то, что бывший президент Франции «заявил, что Крым — это историческая часть России и что Украине не место в ЕС».
По словам зампреда СБ РФ, Саркози сделал смелое и справедливое заявление. «Почувствуйте разницу. Это не то же самое, что планировать неправомерные вторжения в Африку или поставлять ракеты нацистам в Киеве», — указал Медведев.
Ранее в среду бывший президент Франции Николя Саркози в интервью газете Le Figaro заявил, что возврат Крыма в состав Украины иллюзорен, большинство его жителей считают себя русскими.