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14:33 (мск), источник: РБК

МИД вызвал посла Молдавии и объявил об ограничениях на въезд

МИД России вызвал для заявления протеста чрезвычайного и полномочного посла Молдавии Лилиана Дария, говорится в сообщении ведомства. Протест ему объявили в связи с решением Кишинева сократить численность российских дипломатов в стране.

МИД назвал решение молдавских властей «ничем не обоснованным».

«Акцентировано, что этот недружественный шаг ведет к дальнейшему разрушению российско-молдавских отношений, и без того находящихся в глубоком кризисе из-за действий молдавской стороны. Л. Дарию сообщено, что в качестве асимметричной ответной меры закрыт въезд в Российскую Федерацию ряду официальных лиц Республики Молдова», — сообщили в МИДе.

В конце июля молдавские издания, в том числе Jurnal TV, опубликовали совместное расследование, в котором говорилось, что на крыше российского посольства в Кишиневе установлены десятки антенн и спутниковых тарелок для перехвата спутниковой телефонии. После публикации расследования Министерство иностранных дел и европейской интеграции республики решило сократить число российских дипломатов: Молдавию должны были покинуть 22 дипломата и 23 представителя технического персонала посольства.

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