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Спецоперация на Украине
17:51 (мск), источник: Ведомости

Канада ввела санкции против трех судов Москвы и 15 россиян

Канада расширила список санкций против России, включив в него три московских суда и 15 физлиц «в ответ на растущий уровень нарушений прав человека», сообщается на сайте правительства страны.

Источник: Reuters

Так, под санкции попали Московский городской суд, а также Басманный и Хамовнический районные суды. Включение этих судов в санкционный список Оттава объяснила тем, что ими рассматривались некоторые резонансные дела в отношении представителей российской оппозиции.

Россияне, против которых введены санкции, состоят на службе в правительстве, судебной системе и Следственном комитете, добавили в канадском правительстве.

Всего с 2014 г. Канада ввела санкции в отношении более 2600 физических и юридических лиц в России, Белоруссии, Украине и Молдавии, причастных, по оценке Оттавы, к нарушению суверенитета и территориальной целостности Украины.

Ранее в июле Канада ввела санкции против 19 российских представителей культуры, которые «используют свое искусство» в поддержку спецоперации на Украине. Ограничения были введены в том числе против министра науки РФ Валерия Фалькова и министра культуры Ольги Любимовой, артиста Филиппа Киркорова, режиссера Никиты Михалкова.

Также в список были внесены те лица, которые, как утверждает Канада, причастны к уничтожению культурных ценностей. В частности, под ограничения попали Любимова, Фальков, актеры Иван Охлобыстин и Дмитрий Харатьян, певица Юлия Чичерина и др. В мае Канада ввела санкции в отношении 70 российских физических и юридических лиц, в том числе в отношении акционера группы компаний «Абрау-Дюрсо» и бизнес-омбудсмена Бориса Титова.

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