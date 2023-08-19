Ученые выяснили, как выглядела старейшая мумия Европы при жизни Оказывается, «ледяной человек» Этци был темнокожим
Фоторепортажи
10РИА Новости объявило победителей творческого конкурса во «ВКонтакте»
11Выбрано самое забавное фото домашних животных 2023 года
Главное
Спецоперация на Украине
10:22 (мск), источник: ТАСС

Тайвань зафиксировал возле острова 42 летательных аппарата и восемь кораблей армии КНР

ГОНКОНГ, 19 августа. /ТАСС/. Военные Тайваня зафиксировали за утро субботы по меньшей мере 42 летательных аппарата и восемь кораблей Народно-освободительной армии Китая (НОАК). Об этом сообщило оборонное ведомство Тайваня. ВВС и ВМС Народно-освободительной армии Китая (НОАК) провели комплексные учения и патрулирования возле острова Тайвань.

Источник: Reuters

Как указывается в заявлении, среди летательных аппаратов в том числе самолет дальнего радиолокационного обнаружения KJ-500, многоцелевой Y-9, истребители J-10, J-11, J-16, Су-30 и вертолеты Z-9. Как утверждается, 26 летальных аппаратов пересекли так называемую срединную линию Тайваньского пролива.

Ранее в субботу Восточная зона боевого командования НОАК заявила о проведении совместных военно-морских и военно-воздушных учений вокруг Тайваня, а также об организации совместного патрулирования и проверке боевой готовности ВВС и ВМС. Как указывалось в заявлении, эти маневры должны стать «серьезным предупреждением сепаратистским силам, поддерживающим так называемую “независимость Тайваня”.

12—18 августа заместитель главы администрации Тайваня Лай Циндэ совершил визит в Парагвай. В ходе поездки он сделал две транзитные остановки в США — в Нью-Йорке (12−13 августа) и Сан-Франциско (16−17 августа).

Ранее МИД КНР заявил, что Китай выступает решительно против транзитной поездки через США заместителя главы администрации Тайваня.

Тайвань управляется собственной администрацией с 1949 года, когда на остров бежали остатки сил Гоминьдана во главе с Чан Кайши (1887−1975), потерпев поражение в гражданской войне в Китае. С тех пор Тайвань сохраняет флаг и некоторые другие атрибуты прежней Китайской Республики, существовавшей на материке до прихода к власти коммунистов. Пекин считает Тайвань одной из провинций КНР.

Реклама
Спасибо за обратную связь
О рекламодателе
Не интересует
Уже приобретено
Препятствует просмотру
Недобросовестная реклама
 "Да, была угроза. И коллеги в Академии наук предупреждали: "Вот сейчас будет массовый исход"
Этот космодром станет безальтернативным вариантом для старта российских межпланетных миссий
Подпишитесь на нас
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
О проектеИспользование материаловОбратная связьКарта сайта
учения