Боррель назвал Россию «бензоколонкой с атомной бомбой»

Говоря об отношениях Евросоюза и Китая, Боррель отметил, что Пекин, в отличии от Москвы, является «настоящим геополитическим игроком», с которым сегодня есть небольшие разногласия.
«Мы не заинтересованы в том, чтобы способствовать поляризации международной системы, которая приводит к биполярному миру и вызывает появление двух конкурирующих технологических систем, заставляющих всех выбирать между одной или другой. Очевидно, что мы близки с США, но это не значит, что у нас нет своих интересов», — добавил глава европейской дипломатии.
Боррель также заявил, что отказ от военной помощи Украине не приведет к миру. Глава дипломатии ЕС добавил, что Европа делает все возможное, чтобы добиться мирных переговоров. Он отметил, что если бы не конфликт на Украине, то на вступление Киева в ЕС ушли бы годы.
В то же время перспективу членства Украины в ЕС Боррель назвал «серьезной проблемой»: «Если бы она вступила завтра, она бы стала единственным получателем средств. Все остальные станут инвесторами в страну».
«Страной-бензоколонкой» Россию впервые назвал сенатор-республиканец Джон Маккейн после начала конфликта на востоке Украины в 2014 году. «Россия — это бензоколонка, которая притворяется страной», — сказал он тогда в интервью телеканалу CNN. В интервью РБК в 2015 году Маккейн заявил, что администрация Барака Обамы, который был тогда президентом США, слишком компромиссно настроена по отношению к России. Маккейн умер 25 августа 2018 года.
О том, что Россия не является «страной-бензоколонкой», в сентябре 2020 года заявил президент Владимир Путин. «У нас еще много над чем нужно работать, но это говорит о том, что мы все-таки не только “страна-бензоколонка”, как некоторые пытаются нас представить, а страна с ярко выраженными новыми технологическими возможностями», — заявил глава государства.
В конце 2020 года президент уточнил, что порядка 70% бюджета страны формируется не за счет добычи нефти и газа. По его словам, если кто-то хочет представить Россию как бензоколонку, то это «уже не имеет под собой реальных оснований». «Хотя зависимость еще очень большая, и мы это должны иметь с вами в виду», — добавил президент.