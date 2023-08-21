Комиссар ECOWAS заявил, что сообщество не будет вступать в торг с мятежниками в Нигере

РАБАТ, 21 августа. /ТАСС/. Экономическое сообщество стран Западной Африки (ECOWAS) не собирается вступать в торг с мятежниками в Нигере, которые в конце июля отстранили от власти президента Мохамеда Базума. Об этом заявил телеканалу Al Jazeera комиссар по вопросам мира и безопасности ECOWAS Абдель Фатау Мусах.
«Мы не будем вступать в торг с путчистами в Нигере. Мы не будем вести переговоры с военной хунтой Нигера по ее предложению организовать трехлетний переходный период», — подчеркнул он.
«Мы используем все доступные варианты, если поймем, что руководители переворота в Нигере манипулируют нами», — заявил комиссар. Позицию, занятую главой Национального совета спасения родины (НССР) генералом Абдурахманом Тчиани, Мусах считает «попыткой выиграть время».
Он также отметил, что делегация ECOWAS, посетившая в выходные Нигер с целью поиска варианта урегулирования кризиса, сумела донести до мятежников из НССР свою позицию. «Делегация ECOWAS смогла донести позицию группы до руководителей переворота в Нигере, и это — положительный момент», — отметил комиссар.
Вечером 19 августа Тчиани выступил с речью, в которой подверг резкой критике санкции ECOWAS, назвав их «незаконными, бесчеловечными и направленными на разделение Нигера и его народа». Он добавил, что любое вмешательство со стороны стран ECOWAS будет расценено как оккупация, на любое нападение последует ответ.
Как сообщил ранее Al Arabiya, переговоры делегации ECOWAS с лидерами НССР завершились безрезультатно. По его сведениям, мятежники отказались освободить свергнутого 26 июля президента Мохамеда Базума и восстановить его в должности.