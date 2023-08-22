07:43 (мск), источник: ТАСС
Си Цзиньпин назвал саммит БРИКС в ЮАР важной исторической вехой
Председатель КНР считает, что мероприятие укрепит солидарность между развивающимися странами.
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ПЕКИН, 22 августа. /ТАСС/. Встреча лидеров стран — участниц БРИКС в Южно-Африканской Республике станет важной вехой в истории объединения и позволит укрепить солидарность между развивающимися странами. Об этом заявил председатель КНР Си Цзиньпин после прибытия в ЮАР, где проходит XV саммит БРИКС.
«Я верю, что нынешний саммит лидеров стран — участниц объединения станет важной вехой в истории развития механизма БРИКС, что он позволит усилить сплоченность и сотрудничество между развивающимися государствами до еще более высокого уровня», — приводит сайт МИД КНР слова Си Цзиньпина, который опубликовал в Йоханнесбурге письменное заявление.
Китайский лидер подчеркнул, что готов к взаимодействию с высшим эшелоном власти африканских государств «ради совместного развития и укрепления мира на всей планете». Председатель КНР отметил, что БРИКС способствует глобальному экономическому развитию.
Как заявил Си Цзиньпин, участники объединения стали «конструктивной силой, оптимизировавшей глобальное управление и способствующей демократизации международных отношений».
В БРИКС входят Бразилия, Россия, Индия, Китай и ЮАР. Саммит объединения проходит с 22 по 24 августа в ЮАР. Президент России Владимир Путин примет участие в этом мероприятии по видеосвязи. Очно российскую сторону на нем представляет министр иностранных дел Сергей Лавров.