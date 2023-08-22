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11:41 (мск), источник: Коммерсантъ

Forbes: F-16 несовместимы с крылатыми ракетами, которые есть у ВСУ

Украина будет добиваться от США поставок крылатых ракет JASSM. Имеющиеся на вооружении ВСУ ракеты Storm Shadow или SCALP несовместимы с американскими истребителями F-16, которые планируется поставить Киеву, сообщает Forbes.

Спецоперация на Украине
Источник: Reuters

По данным издания, «соединив F-16 с JASSM, украинские ВВС смогут удвоить силу своих ударов». Поставка этих крылатых ракет «может помочь Киеву в достижении одной из его главных целей: освобождении Крымского полуострова», причем «с гораздо меньшими потерями жизней», утверждает Forbes.

При этом издание отмечает, что украинские техники смогли модифицировать советские истребители МиГ-29 и Су-27 и бомбардировщики Су-24, чтобы использовать крылатые ракеты этого класса. Соответственно, они могут перенастроить и бывшие датские и голландские F-16.

США планировали начать поставки F-16 Украине к концу года. На прошлой неделе, по данным Reuters, США официально одобрили отправку Украине F-16 из Дании и Нидерландов. Эти страны будут заниматься обучением украинских пилотов. Знание ими английского языка является одним из условий поставки истребителей, отметил Пентагон.

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Лаура Кеффер

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