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08:56 (мск), источник: Коммерсантъ

Медведев допустил присоединение Абхазии и Южной Осетии к России

Абхазию и Южную Осетию могут присоединить к России, «если на то возникнут веские причины», заявил зампредседателя Совета безопасности Дмитрий Медведев. Он поднял эту тему в статье для «Аргументов и фактов», приуроченной к 15-летию войны в Южной Осетии в 2008 году.

Источник: РИА "Новости"

Медведев утверждает, что России «не нужно повторения истории-2008», и по-прежнему остается готовность «решать проблемы за столом переговоров в духе устава ООН».

«Но если у нашей обеспокоенности возникнут реальные очертания — медлить не станем. В Абхазии и Южной Осетии идея присоединения к России по-прежнему популярна. И вполне может быть реализована, если на то возникнут веские причины», — написал.

Дмитрий Медведев, который в 2008 году занимал пост президент и отдал приказ о вводе российских войск в Южную Осетию, утверждает, что Россия тогда действовала в соответствии с уставом ООН. По его словам, «режим одиозного Саакашвили получил жесткий и быстрый отпор», и «мир в двух братских кавказских республиках, где проживали тысячи граждан нашей страны, был установлен за пять дней».

Михаил Саакашвили 8 августа 2008 года он отдал приказ ввести на территорию отделившейся Южной Осетии войска. В ответ Россия провела военную операцию против Грузии, которая продлилась пять дней. В августе 2023-го премьер-министр Грузии Ираклий Гарибашвили заявил, что правительство страны остается приверженным «мирному пути восстановления территориальной целостности и объединения страны».

Лаура Кеффер

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