Медведев утверждает, что России «не нужно повторения истории-2008», и по-прежнему остается готовность «решать проблемы за столом переговоров в духе устава ООН».
«Но если у нашей обеспокоенности возникнут реальные очертания — медлить не станем. В Абхазии и Южной Осетии идея присоединения к России по-прежнему популярна. И вполне может быть реализована, если на то возникнут веские причины», — написал.
Дмитрий Медведев, который в 2008 году занимал пост президент и отдал приказ о вводе российских войск в Южную Осетию, утверждает, что Россия тогда действовала в соответствии с уставом ООН. По его словам, «режим одиозного Саакашвили получил жесткий и быстрый отпор», и «мир в двух братских кавказских республиках, где проживали тысячи граждан нашей страны, был установлен за пять дней».
Михаил Саакашвили 8 августа 2008 года он отдал приказ ввести на территорию отделившейся Южной Осетии войска. В ответ Россия провела военную операцию против Грузии, которая продлилась пять дней. В августе 2023-го премьер-министр Грузии Ираклий Гарибашвили заявил, что правительство страны остается приверженным «мирному пути восстановления территориальной целостности и объединения страны».