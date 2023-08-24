Politico: чиновники США с помощью утечек о неудачах Киева могут пытаться снять с себя вину

Как отмечает издание, «администрация [президента США] Джо Байдена после прихода к власти минимизировала утечки» закрытых данных. Однако в последнее время «должностные лица США сообщают журналистам о все более мрачных перспективах контрнаступления Украины и о рекомендациях в военной сфере, которые Киев проигнорировал».
Согласно оценке издания, это «похоже на первую целенаправленную и последовательную несанкционированную кампанию утечек» при Байдене.
Издание констатирует, что ранее соответствующие материалы были опубликованы, в частности, в газетах The Washington Post, The New York Times и Financial Times.
По оценке Politico, материалы «в числе прочего свидетельствуют об одном: некоторые люди где-то в недрах правительства хотят сбросить на Киев проблемы Украины на поле боля и отвести вину от Вашингтона».
Politico в связи с этим напоминает о вышедшей во вторник статье в The New York Times. Как в ней говорилось, США и их союзники полагают, что одной из причин провала украинского контрнаступления является слишком большое рассредоточение сил, и рекомендуют Украине сконцентрировать основные силы на единственном направлении.
По словам источников издания, сведения могли передать журналистам без разрешения сотрудники Пентагона. Другие источники газеты предполагают, что «утечки поступали из разведывательного сообщества». В публикации утверждается, что в Белом доме крайне недовольны несанкционированным распространением информации и намеками в СМИ на то, что Байден «не в полной мере поддерживает» Украину.
Как подчеркивает Politico, администрация США отрицает организацию серии утечек в СМИ информации, касающейся неудач Киева. «Нет никакой скоординированной кампании утечек», — приводится в материале комментарий руководителя пресс-службы Совета национальной безопасности Белого дома Эйдриенн Уотсон. По ее версии, США сосредоточены на том, чтобы «создать наилучшие условиях» для ведения Украиной дальнейших боевых действий.
Как сообщали в Минобороны РФ, украинская армия с 4 июня предпринимает безуспешные попытки наступления. По информации ведомства, за два месяца ВСУ потеряли более 43 тыс. военнослужащих и около 5 тыс. единиц различного вооружения, в том числе 26 самолетов и 25 танков Leopard. Президент РФ Владимир Путин подчеркивал, что украинские войска не имеют успеха ни на одном направлении.