02:05 (мск), источник: RT на русском
Саркози заявил о необходимости переговоров по украинскому конфликту
Украинский конфликт должен быть урегулирован при помощи переговоров, заявил экс-президент Франции Николя Саркози.
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«Необходимы переговоры, а вопрос о вступлении Украины в НАТО усугубит ситуацию. Решение — в переговорах», — сказал Саркози в эфире телеканала TF1.
По его словам, рассудительные люди в ходе переговоров должны найти пути выхода из конфликта.
Он добавил, что необходимо перестать жертвовать украинскими военными.
Ранее Саркози счёл иллюзорной идею возврата Крыма Украине.