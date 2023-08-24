Исследование: сколько россияне тратят на подготовку к школе Узнаем у наших пользователей
Фоторепортажи
17Главный военно-морской парад в Санкт-Петербурге
11Выбрано самое забавное фото домашних животных 2023 года
Главное
Спецоперация на Украине
02:05 (мск), источник: RT на русском

Саркози заявил о необходимости переговоров по украинскому конфликту

Украинский конфликт должен быть урегулирован при помощи переговоров, заявил экс-президент Франции Николя Саркози.

Источник: Reuters

«Необходимы переговоры, а вопрос о вступлении Украины в НАТО усугубит ситуацию. Решение — в переговорах», — сказал Саркози в эфире телеканала TF1.

По его словам, рассудительные люди в ходе переговоров должны найти пути выхода из конфликта.

Он добавил, что необходимо перестать жертвовать украинскими военными.

Ранее Саркози счёл иллюзорной идею возврата Крыма Украине.

Во время загрузки произошла ошибка.
Реклама
Спасибо за обратную связь
О рекламодателе
Не интересует
Уже приобретено
Препятствует просмотру
Недобросовестная реклама
 «Пиротехнический автомобиль»: в России разрабатывают бронемашину для...
«По предварительной информации, все находившиеся на борту погибли»: что...
Подпишитесь на нас
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
О проектеИспользование материаловОбратная связьКарта сайта