В Госдуме в осеннюю сессию обсудят выход России из ВТО

«В 2018 году мы внесли соответствующий законопроект, который всё еще не прошел первое чтение. В настоящее время он находится на рассмотрении комитета по экономической политике. В осеннюю сессию мы будем настаивать на том, чтобы этот законопроект вынесли на обсуждение. Обязательно поднимем этот вопрос на Совете Думы. Уверен, что осенью палата его рассмотрит», — сказал он.
Законопроект уже получил проекты решений Совета Госдумы, правительства. Он отправлялся на доработку, был изменен и в 2019 году включен в примерную программу весенней сессии. Однако затем рассмотрение было перенесено для проведения консультаций.
По мнению коммунистов, среди преимуществ этого решения — прекращение оплаты членских взносов и сохранение их в бюджете, а также развитие торговых отношений в Таможенном союзе и Евразийском союзе.
В августе 2022 года президент РФ Владимир Путин заявил, что западные страны, принимая санкции против России, выбросили принципы ВТО «на помойку». Он поручил правительству оценить принятые странами — членами ВТО меры по ограничению торговли с РФ на их соответствие правилам структуры.
Всемирная торговая организация — специализированное учреждение ООН, осуществляющее разработку и внедрение новых соглашений в области мировой торговли, а также надзор за их исполнением. В настоящее время объединяет 164 страны. Россия вступила в ВТО в 2012 году, и официально стала 156-й страной—членом, чему предшествовал 18-летний марафон переговорного процесса.