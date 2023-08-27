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10:13 (мск), источник: © РИА Новости

Посол России рассказал о просьбе ЦАР помочь в обеспечении безопасности

МОСКВА, 27 авг — РИА Новости. Центральноафриканская республика обращалась к Москве с просьбой помочь обеспечить безопасность во время конституционного референдума, сообщил РИА Новости посол России в ЦАР Александр Бикантов.

Источник: Reuters

«В период конституционного референдума была просьба помочь с обеспечением безопасности, так как Многопрофильная комплексная миссия ООН по стабилизации в ЦАР (МООНСЦАР) отказалась. Но о количестве инструкторов речь не шла. Это было на усмотрение российской стороны», — сказал дипломат.

Сам референдум прошел прекрасно и без серьезных инцидентов, уточнил посол в республике. При этом у дипмиссии нет данных об увеличении числа российских инструкторов в африканской стране.

В июле Бикантов сообщал агентству, что ЦАР заинтересована в увеличении присутствия в стране российских военных инструкторов, их число неизменно — 1890 человек, недавно была ротация.

В конце мая президент ЦАР Фостен-Арканж Туадера объявил о проведении референдума по принятию новой конституции, которая даст ему возможность баллотироваться на третий срок. Вслед за этим в стране прошли массовые шествия в поддержку изменения основного закона. Новая конституция предполагает увеличение срока президентских полномочий с пяти до семи лет и отмену ограничения на число сроков.

Конституционный суд Центральноафриканской республики утвердил результаты референдума, на котором более 95 процентов участников проголосовали за проект новой конституции страны. Явка составила 57,23 процента.

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