Посол России рассказал о просьбе ЦАР помочь в обеспечении безопасности

«В период конституционного референдума была просьба помочь с обеспечением безопасности, так как Многопрофильная комплексная миссия ООН по стабилизации в ЦАР (МООНСЦАР) отказалась. Но о количестве инструкторов речь не шла. Это было на усмотрение российской стороны», — сказал дипломат.
Сам референдум прошел прекрасно и без серьезных инцидентов, уточнил посол в республике. При этом у дипмиссии нет данных об увеличении числа российских инструкторов в африканской стране.
В июле Бикантов сообщал агентству, что ЦАР заинтересована в увеличении присутствия в стране российских военных инструкторов, их число неизменно — 1890 человек, недавно была ротация.
В конце мая президент ЦАР Фостен-Арканж Туадера объявил о проведении референдума по принятию новой конституции, которая даст ему возможность баллотироваться на третий срок. Вслед за этим в стране прошли массовые шествия в поддержку изменения основного закона. Новая конституция предполагает увеличение срока президентских полномочий с пяти до семи лет и отмену ограничения на число сроков.
Конституционный суд Центральноафриканской республики утвердил результаты референдума, на котором более 95 процентов участников проголосовали за проект новой конституции страны. Явка составила 57,23 процента.