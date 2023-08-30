Митингующие в Габоне временно закрыли границы государства

«Мы положим конец существующему режиму. Границы закрыты», — заявили протестующие в эфире телеканала Gabon 24.
По словам военных, таким образом они защищают мир в государстве, так как безответственная политика президента Габона приводит только к ухудшению внутренних дел государства, которые напрямую влияют на обострение проблем в обществе.
Среди протестующих высокопоставленных военнослужащие страны — военные республиканской гвардии (ГР) и преторианской гвардии президента, которых можно узнать по зеленым беретам. Для протеста были задействованы также солдаты армии и офицеры полиции.
Кроме того, журналисты агентства France-Presse сообщали о стрельбе в Либревиле — столице республики. По их информации, она производилась из пневматического оружия.
Военный переворот был организован на фоне информации о переизбрании действующего президента Габона Али Бонго Ондимба, который находился у власти 14 лет, на очередной срок. В результате выборов он набрал 64,2% голоса, но, по данным военных, такой результат был достигнут нечестным путем, поэтому он был аннулирован.