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10:09 (мск), источник: Известия

Митингующие в Габоне временно закрыли границы государства

Военнослужащие Габона, начавшие государственный переворот ввиду несогласия с результатами выбора президента, временно закрыли границы государства и распустили органы власти. Об этом 30 августа рассказала французская газета Le Monde со ссылкой на заявление военных.

Источник: AFP 2023

«Мы положим конец существующему режиму. Границы закрыты», — заявили протестующие в эфире телеканала Gabon 24.

По словам военных, таким образом они защищают мир в государстве, так как безответственная политика президента Габона приводит только к ухудшению внутренних дел государства, которые напрямую влияют на обострение проблем в обществе.

Среди протестующих высокопоставленных военнослужащие страны — военные республиканской гвардии (ГР) и преторианской гвардии президента, которых можно узнать по зеленым беретам. Для протеста были задействованы также солдаты армии и офицеры полиции.

Кроме того, журналисты агентства France-Presse сообщали о стрельбе в Либревиле — столице республики. По их информации, она производилась из пневматического оружия.

Военный переворот был организован на фоне информации о переизбрании действующего президента Габона Али Бонго Ондимба, который находился у власти 14 лет, на очередной срок. В результате выборов он набрал 64,2% голоса, но, по данным военных, такой результат был достигнут нечестным путем, поэтому он был аннулирован.

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