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11:10 (мск), источник: РБК

Захарова назвала атаку дронов по регионам России агонией Киева

Попытки Украины атаковать беспилотниками российские территории говорят об агонии Киева, заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова в эфире радио Sputnik.

Спецоперация на Украине
Источник: Reuters

«Очевидна агония киевского режима, эта тупая ненависть и злоба. <…> Абсолютная тупиковость», — сказала Захарова. По ее словам, у киевского режима нет перспектив собственного развития, единственный вариант — следовать сценарию Запада.

В ночь на 30 августа украинские беспилотники атаковали семь регионов России: Брянск, Севастополь, Псков, а также Калужскую, Рязанскую, Орловскую и Московскую области. О пострадавших не сообщалось.

В Пскове удару подвергся военно-гражданский аэродром. По данным ТАСС, повреждения получили четыре военно-транспортных самолета Ил-76.

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