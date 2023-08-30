Захарова назвала атаку дронов по регионам России агонией Киева

«Очевидна агония киевского режима, эта тупая ненависть и злоба. <…> Абсолютная тупиковость», — сказала Захарова. По ее словам, у киевского режима нет перспектив собственного развития, единственный вариант — следовать сценарию Запада.
В ночь на 30 августа украинские беспилотники атаковали семь регионов России: Брянск, Севастополь, Псков, а также Калужскую, Рязанскую, Орловскую и Московскую области. О пострадавших не сообщалось.
В Пскове удару подвергся военно-гражданский аэродром. По данным ТАСС, повреждения получили четыре военно-транспортных самолета Ил-76.