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13:48 (мск), источник: Коммерсантъ

Песков прокомментировал ночные атаки дронов на регионы России

Президент России Владимир Путин получает информацию о военной операции на Украине и вокруг нее, сказал его пресс-секретарь Дмитрий Песков в ответ на просьбу прокомментировать ночные атаки дронов на российские регионы.

Спецоперация на Украине
Источник: Reuters

«Наши военные эксперты работают над этими вопросами, выясняются маршруты, анализируется, как это было сделано, чтобы принять соответствующие меры по недопущению таких ситуаций в дальнейшем», — сказал он «Ъ FM» во время пресс-колла.

Отвечая на вопрос, могут ли в Кремле объяснить тот факт, что атака беспилотников была такой масштабной, Дмитрий Песков сказал: «Действительно, продолжается террористическая активность киевского режима, подавляющее число беспилотников летят именно в гражданские объекты. Мы продолжаем и будем продолжать СВО с тем, чтобы искоренить подобную угрозу для нас».

В ночь на 30 августа беспилотники были сбиты в Орловской, Рязанской областях, Севастополе и Подмосковье. В Брянской области в общей сложности уничтожили семь дронов, в Калужской — три, один из которых упал в резервуар для хранения нефтепродуктов. Также беспилотники атаковали аэропорт Пскова, в результате загорелись два военно-транспортных самолета Ил-76.

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