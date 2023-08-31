Россия заблокировала в ООН резолюцию Франции и ОАЭ о санкциях против Мали

Китай при голосовании воздержался, остальные члены СБ ООН проголосовали за.
Проект резолюции предполагал продление санкционного режима, введенного в 2017 году, на год — до 31 августа 2024 года, как это делалось в предыдущие разы. Кроме того, заблокированный документ резолюции предлагал продлить до 30 сентября 2024 года действие группы экспертов санкционного комитета СБ ООН, которая следит за тем, как санкции исполняются, а также определяет, какие лица вносить в санкционный список.
Санкции предполагают заморозку активов и запрет на поездки в отношении тех, кто, по мнению группы экспертов, препятствует выполнению мирного соглашения 2015 года.
Россия в свою очередь подготовила альтернативный проект резолюции. В нем говорится, что СБ ООН постановляет продлить действие санкций до 31 августа 2024 года «на финальный срок». Кроме того, он предлагал «немедленно распустить группу экспертов» санкционного комитета. За данный проект проголосовала Россия, Япония была против, остальные страны воздержались.
Как пояснил журналистам первый зампостпреда России при ООН Дмитрий Полянский, санкции против Мали истекают 31 августа.
В августе 2020 года на военной базе близ столицы Бамако начался мятеж. Восставшие заявили об аресте президента Ибрагима Бубакара Кейты и премьер-министра Бубу Сиссе. Позже президент объявил об отставке и роспуске парламента и правительства. В стране было сформировано переходное правительство.