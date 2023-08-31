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10:55 (мск), источник: Коммерсантъ

Министр обороны Великобритании Бен Уоллес подал в отставку

Глава Министерства обороны Великобритании Бен Уоллес подал в отставку. Должность главы оборонного ведомства он занимал на протяжении четырех лет. Министр направил соответствующее обращение премьеру Великобритании Риши Сунаку. Сунак принял его отставку.

Источник: AP 2023

«В прошлом месяце я отметил четвертый год своего пребывания на посту министра обороны и девятый год в должности министра. Для меня было честью служить вам и вашим предшественникам, защищать великую страну и обеспечивать безопасность ее граждан», — говорится в письме Бена Уоллеса Риши Сунаку.

Уоллес отметил, что за последнее время оборонное ведомство Великобритании продемонстрировало значительные результаты, в частности, провело успешные операции в Судане и Афганистане. Он также призвал премьера Великобритании увеличивать финансирование, чтобы усилить оборонный потенциал страны. «Знаю, что вы согласны со мной в том, что нельзя возвращаться ко временам, когда расходы на оборону рассматривались правительством как необязательные, и на вооруженных силах экономили. Я считаю, что в течение следующего десятилетия в мире будет расти нестабильность и станет менее безопасно», — отметил он.

«После долгих размышлений я принял решение попросить разрешения уйти с должности. Я занял государственный пост в 2005 году, и после стольких лет мне пора обратить внимание на те сферы жизни, которыми я ранее пренебрегал, и открыть для себя новые возможности», — заключил Уоллес.

В ответном письме Риши Сунак отметил, что полностью понимает желание министра уйти в отставку. «Вы покидаете пост — с моей благодарностью и уважением», — добавил премьер. По данным источников Sky News и Financial Times, на посту главы Минобороны Бена Уоллеса сменит бывший министр внутренних дел Великобритании Грант Шеппс. В настоящее время Шеппс занимает должность министра энергетической и углеродной безопасности.

Главой британского оборонного ведомства Бен Уоллес был назначен в 2019 году. С 2016-го по 2019-й Уоллес занимал должность младшего министра безопасности. С 2010 года был депутатом Палаты общин. До 2005 года служил в армии. Имеет воинское звание — капитан.

О своем намерении оставить пост министра обороны Великобритании Бен Уоллес рассказал в июле. Он также претендовал на пост генсека НАТО, однако страны альянса решили продлить на год полномочия действующего руководителя Йенса Столтенберга.

Милена Костерева

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