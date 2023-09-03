Пашинян заявил, что Россия отдаляется от Южного Кавказа

По словам Пашиняна, российские партнеры говорят, что западные страны подталкивают правительство Армении «к принятию мер, направленных на вытеснение России из нашего региона». «Но наоборот, мы видим, что Россия сама уходит из региона в силу тех шагов, которые она предпринимает или не предпринимает», — сказал армянский премьер (цитата по Armenpress).
Пашинян отметил, что «есть процессы», которые приводят к мысли, что «однажды мы просто проснемся и увидим, что России здесь нет».
Как заявил армянский премьер, российские миротворцы в непризнанном Нагорном Карабахе, согласно договоренностям Москвы, Еревана и Баку, заключенным после окончания боевых действий в 2020-м, должны контролировать Лачинский коридор, но по факту этого не происходит. «Почему? Причин может быть две: либо Российская Федерация не может, либо не желает сохранять контроль над Лачинским коридором. И то, и другое, на наш взгляд, проблематично», — сказал он.
Лачинский коридор расположен в Лачинском районе Азербайджана. Шестикилометровая трасса — единственная дорога из Карабаха в Армению. В декабре 2022 года неизвестные, представившиеся экоактивистами из Азербайджана, заблокировали дорогу. Ереван настаивает, что блокировка мешает подаче в Нагорный Карабах газа и электроэнергии, поставкам в регион продуктов и лекарств. Пашинян раскритиковал российскую миротворческую миссию за невыполнение взятых на себя обязательств. Россия отвергла обвинения; в МИДе заявляли, что миротворцы делают «все возможное для урегулирования обстановки», Москва работает над улучшением ситуации.
В апреле 2023 года люди, представившиеся активистами, сообщили, что прекращают свою акцию, но власти Армении утверждали, что коридор так и остался заблокированным. Тогда же появился азербайджанский КПП, что Армения сочла «грубым нарушением» договоренностей. В Азербайджане установку пункта назвали законным решением.
Россия в июне в очередной раз потребовала от Азербайджана разблокировать движение в Лачинском коридоре. Обеспечить свободу передвижения по нему призывал и Международный суд ООН.
Президент Азербайджана Ильхам Алиев заявлял в начале августа, что Лачинский коридор не заблокирован. Однако после этого в Армении сообщали о нехватке воды в Нагорном Карабахе из-за блокировки.