СМИ: лидер КНДР намерен встретиться с Путиным в России

«По словам американских чиновников и чиновников из союзных стран, лидер КНДР Ким Чен Ын планирует поехать в Россию в этом месяце, чтобы встретиться с президентом Владимиром Путиным», — говорится в сообщении газеты.
По утверждению газеты, визит якобы запланирован для обсуждения «возможности поставок России большего количества вооружений» и другого военного сотрудничества.
КНДР уже не раз опровергала заявления западных СМИ и чиновников о якобы поставках России вооружений. Представитель северокорейского МИД заявлял, что Пхеньян никогда не имел никаких оружейных сделок с Москвой, а любое сообщение СМИ об этом является «абсурднейшим слухом». Глава департамента МИД КНДР по делам США Квон Чжон Гын также отмечал, что США «глупо» пытались оправдать поставки своих вооружений Украине, распространяя «беспочвенную версию» о якобы оружейных сделках между КНДР и РФ.
Посол России в Пхеньяне Александр Мацегора заявлял, что речи о поставках Северной Кореей боеприпасов России не идет, КНДР находится фактически в предвоенной обстановке, арсеналы нужны ей самой. Официальный представитель МИД Мария Захарова отмечала, что тема якобы поставок оружия России со стороны КНДР и Ирана искусственно вбрасывалась в американские СМИ.