СМИ: Африканскому союзу согласились дать статус постоянного члена G20

«Группа 20 стран согласилась предоставить Африканскому союзу статус постоянного члена», — говорится в публикации.
По информации источников агентства, лидеры G20, как ожидается, объявят об этом решении на саммите в Индии 9—10 сентября.
Отмечается, что теперь у Афросоюза будет такой же статус в организации, как и у ЕС.
В июне премьер Индии Нарендра Моди обратился с письмом к лидерам G20, предлагая предоставить Африканскому союзу полноправное членство в группе.
Владимир Путин заявлял, что Россия выступает за подключение Африканского союза к ведущим международным объединениям, одной из первых поддержала инициативу предоставить ему членство в G20.