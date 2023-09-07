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11:28 (мск), источник: © РИА Новости

СМИ: Африканскому союзу согласились дать статус постоянного члена G20

МОСКВА, 7 сен — РИА Новости. Африканский союз может стать постоянным членом G20, сообщило агентство Bloomberg со ссылкой на осведомленные источники.

Источник: AP 2023

«Группа 20 стран согласилась предоставить Африканскому союзу статус постоянного члена», — говорится в публикации.

По информации источников агентства, лидеры G20, как ожидается, объявят об этом решении на саммите в Индии 9—10 сентября.

Отмечается, что теперь у Афросоюза будет такой же статус в организации, как и у ЕС.

В июне премьер Индии Нарендра Моди обратился с письмом к лидерам G20, предлагая предоставить Африканскому союзу полноправное членство в группе.

Владимир Путин заявлял, что Россия выступает за подключение Африканского союза к ведущим международным объединениям, одной из первых поддержала инициативу предоставить ему членство в G20.

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