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15:24 (мск), источник: Коммерсантъ

Вице-спикер Госдумы Толстой поднял вопрос о выходе России из ЮНЕСКО

Вице-спикер Госдумы Петр Толстой («Единая Россия») призвал рассмотреть вопрос о выходе России из ЮНЕСКО в связи с критикой организации в отношении законопроекта, разрешающего сплошные рубки в целях туристического освоения Байкала. ЮНЕСКО считает, что принятый Госдумой в первом чтении законопроект ослабит стандарты допустимого воздействия на экосистему Байкала.

Источник: AP 2023

«В понедельник в Саудовской Аравии начнется очередная сессия ЮНЕСКО. Прошла информация, что там радетели за наследие мира пожурят Россию за туристическое освоение Байкала и Камчатки — какой мол туризм, без нашего разрешения, да еще и во время наложенных нами на Россию и ее граждан санкций? Скажите, мы все еще думаем, что Россия должна сохранять взаимодействие в том числе и с этими организациями?» — написал Толстой в Telegram.

Байкал включен в список всемирного наследия ЮНЕСКО 5 декабря 1996 года. Комитет по всемирному наследию ЮНЕСКО признал его примером выдающейся пресноводной экосистемы, самым древним и самым глубоким озером мира.

По мнению Петра Толстого, в международных организациях России следует отстаивать свои экономические и геополитические интересы, а «не поддерживать своим участием мнение о том, что России делать можно, а чего нельзя». Вице-спикер Госдумы считает, что ЮНЕСКО выразила обеспокоенность законопроектом, поскольку не хочет, чтобы Россия развивала «свои феноменальные туристические возможности».

«Мне кажется, что это просто использование международных площадок для давления на страну, в политических целях. Так и будем прислушиваться к их мнению? Нам вообще нужно членство в подобного рода политизированной организации? Вот вопрос», — добавил Петр Толстой.

В июле Госдума приняла первом чтении законопроект, который, в частности, разрешает сплошные рубки в целях туристического освоения Байкала. В ЮНЕСКО заявили, что поправки ослабят стандарты допустимого воздействия на экосистему озера Байкал, и призвали отказаться от принятия закона. Отдельно ЮНЕСКО обозначила ряд требований, направленных на сохранение экосистемы Байкала, выполнение которых поможет избежать внесения озера в список объектов, находящихся под угрозой.

Милена Костерева

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