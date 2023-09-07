Вице-спикер Госдумы Толстой поднял вопрос о выходе России из ЮНЕСКО

«В понедельник в Саудовской Аравии начнется очередная сессия ЮНЕСКО. Прошла информация, что там радетели за наследие мира пожурят Россию за туристическое освоение Байкала и Камчатки — какой мол туризм, без нашего разрешения, да еще и во время наложенных нами на Россию и ее граждан санкций? Скажите, мы все еще думаем, что Россия должна сохранять взаимодействие в том числе и с этими организациями?» — написал Толстой в Telegram.
Байкал включен в список всемирного наследия ЮНЕСКО 5 декабря 1996 года. Комитет по всемирному наследию ЮНЕСКО признал его примером выдающейся пресноводной экосистемы, самым древним и самым глубоким озером мира.
По мнению Петра Толстого, в международных организациях России следует отстаивать свои экономические и геополитические интересы, а «не поддерживать своим участием мнение о том, что России делать можно, а чего нельзя». Вице-спикер Госдумы считает, что ЮНЕСКО выразила обеспокоенность законопроектом, поскольку не хочет, чтобы Россия развивала «свои феноменальные туристические возможности».
«Мне кажется, что это просто использование международных площадок для давления на страну, в политических целях. Так и будем прислушиваться к их мнению? Нам вообще нужно членство в подобного рода политизированной организации? Вот вопрос», — добавил Петр Толстой.
В июле Госдума приняла первом чтении законопроект, который, в частности, разрешает сплошные рубки в целях туристического освоения Байкала. В ЮНЕСКО заявили, что поправки ослабят стандарты допустимого воздействия на экосистему озера Байкал, и призвали отказаться от принятия закона. Отдельно ЮНЕСКО обозначила ряд требований, направленных на сохранение экосистемы Байкала, выполнение которых поможет избежать внесения озера в список объектов, находящихся под угрозой.