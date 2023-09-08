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Главные новости Беларуси за рабочую неделю

Подборка самых популярных новостей за 4 — 8 сентября по версии читателей сайта.

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МИД Беларуси разъяснил, как по новому указу получить или обменять паспорт проживающим за границей

В Беларуси изменился порядок выдачи документов посольствами и консульствами, сообщает БЕЛТА со ссылкой на ведомство. Соответствующим указом Президента № 278 вносятся изменения в перечень консульских действий и административных процедур, которые совершают заграничные учреждения по заявлениям граждан.

Мотоциклистам запретили ездить по еще одной улице в Минске

Столичная Госавтоинспекция расширила зону с ограничениями на проезд мототранспорта в вечернее и ночное время, сообщает sputnik.by. По сообщению в официальном Telegram-канале УГАИ ГУВД Мингорисполкома, в настоящее время такое ограничение действует на проспекте Независимости на участке от площади Победы до улицы Свердлова. Там мотоциклам запрещено ездить с 22:00 до 6:00. К этому участку добавится еще один — от улицы Ленина от проспекта Независимости до улицы Ульяновской.

Лукашенко: будущее планеты во многом принадлежит Африке

Будущее планеты во многом принадлежит Африке — об этом Президент Беларуси Александр Лукашенко заявил на переговорах с Президентом Экваториальной Гвинеи Теодоро Обиангом Нгемой Мбасого, сообщает агентство БЕЛТА. «Африка развивается, государства Африканского континента приобретают свою независимость. Словом, Африка освобождается от своего колониального наследства. Мы всячески привержены этому процессу и будем поддерживать те государства, которые хотят обрести свою независимость», — заявил глава государства.

В РБ идет жара: по всей стране нельзя свободно ходить в лес

В пятницу, 8 сентября, предстоящие выходные и на новой рабочей неделе в Беларуси ожидается по-летнему жаркая погода — до 29. По сообщению Office life, Минлесхоз ограничил по всей стране, а местами и запретил посещение лесов.

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