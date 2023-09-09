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08:40 (мск), источник: ТАСС

Лавров прибыл на саммит G20 в Нью-Дели

НЬЮ-ДЕЛИ, 9 сентября. /ТАСС/. Министр иностранных дел России Сергей Лавров прибыл на саммит «двадцатки», проходящий 9—10 сентября в Нью-Дели. Кадры прибытия глав делегаций на саммит транслировались в пресс-центре для журналистов, освещающих мероприятие, передает корреспондент ТАСС.

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Лавров возглавляет российскую делегацию на G20 по поручению президента России Владимира Путина.

Главу МИД РФ приветствовал премьер-министр Индии Нарендра Моди.

Участники саммита собираются в здании «Бхарат Мандапам» на территории выставочного комплекса «Прагати-Майдан» в центре индийской столицы.

Как сообщила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова, планируется выступление министра в ходе двух пленарных заседаний встречи.

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