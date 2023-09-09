08:40 (мск), источник: ТАСС
Лавров прибыл на саммит G20 в Нью-Дели
НЬЮ-ДЕЛИ, 9 сентября. /ТАСС/. Министр иностранных дел России Сергей Лавров прибыл на саммит «двадцатки», проходящий
|Mail.ruПочтаМой МирОдноклассникиВКонтактеИгрыЗнакомстваНовостиПоискОблакоVK ComboВсе проекты
Лавров возглавляет российскую делегацию на G20 по поручению президента России Владимира Путина.
Главу МИД РФ приветствовал премьер-министр Индии Нарендра Моди.
Участники саммита собираются в здании «Бхарат Мандапам» на территории выставочного комплекса «Прагати-Майдан» в центре индийской столицы.
Как сообщила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова, планируется выступление министра в ходе двух пленарных заседаний встречи.