Страны G20 выступили против применения ядерного оружия

Лидеры G20 в итоговой декларации саммита выступили против применения ядерного оружия и призвали все государства соблюдать международное право, включая территориальную целостность и суверенитет. Вырезки из документа публикуют Al-Jazeera и «РИА Новости».
Относительно конфликта на Украине в коммюнике сказано о «разных взглядах и оценках ситуации». «Мы обратили особое внимание на человеческие страдания и дополнительные негативные последствия войны в Украине в отношении глобальной продовольственной и энергетической безопасности, цепочек поставок, макрофинансовой стабильности, инфляции и экономического роста, что осложнило политическую среду для стран, особенно развивающихся и наименее развитых, которые все еще восстанавливаются после кризиса. Были разные взгляды и оценки ситуации», — сказано в документе.
Помимо этого в тексте коммюнике говорится:
Кроме этого, страны G20 договорились сотрудничать по вопросам международного регулирования в области ИИ, создать рабочую группу по защите прав женщин, усилить роль развивающихся стран в финансовых институтах и обеспечить поставки российских удобрений в рамках черноморской инициативы.
В декларации также говорится, что нынешняя эпоха не должна стать «эпохой войн», однако подчеркивается, что саммиты G20 не являются платформой для решения геополитических проблем. «Саммиты G20 являются форумом международного экономического сотрудничества, хотя G20 не является платформой для решения геополитических проблем, мы признаем, что эти проблемы могут иметь серьезные последствия для мировой экономики», — говорится в документе.
Саммит G20 проходит в Нью-Дели с 9 по 10 сентября. В этом году в нем решили не участвовать российский и китайский лидеры Владимир Путин и Си Цзиньпин. Россию представляет глава МИДа Сергей Лавров, а Китай — глава правительства Ли Цян. Как ранее сообщал Bloomberg, осудить российскую спецоперацию в итоговом коммюнике саммита помимо России и Китая также отказалась Индия.
Также источники агентства сообщили, что компромисса по итоговому коммюнике удалось достичь только сегодня. До этого, по данным Reuters, в документе отсутствовал параграф «геополитическая ситуация», в то время как 75 других были согласованы.
На прошлогоднем саммите, который прошел в ноябре в Индонезии, большинство членов G20 «решительно осудили» действия России на Украине. При этом в документе подчеркивалось, что «есть и другие мнения» (на этом настояла российская сторона). На встречах представителей стран — членов организации, которые прошли в феврале, июле и августе, G20 не смогла согласовать итоговые заявления из-за пунктов об осуждении военной операции на Украине.