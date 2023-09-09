Пункт декларации G20 по конфликту на Украине разочаровал Киев

«Украина благодарна партнерам, которые пытались включить в текст сильные формулировки. В то же время… “Группе двадцати” нечем гордиться. Очевидно, что участие украинской стороны позволило бы участникам лучше понять ситуацию», — написал он в соцсети Facebook*.
По словам Николенко, принцип «ничего об Украине без Украины» остается ключевым.
Ранее сегодня премьер-министр Индии Нарендра Моди сообщил о принятии Нью-Делийской декларации саммита G20. В нем в контексте событий на Украине говорится, что все страны должны воздержаться от угроз силой или ее применения для приобретения территорий.
Шерпа России в «Группе двадцати» Светлана Лукаш заявила, что саммит в Индии был одним из самых сложных для G20. По ее словам, много трудностей принесло обсуждение ситуации на Украине. При этом она отметила, что половина членов «Большой двадцатки» отказалась трактовать события в этой стране в интересах Запада. Лукаш добавила, что в декларации также сбалансированно отразили негативное влияние конфликта на Украине на продовольственную безопасность.
Индия председательствует в G20 с 1 декабря 2022 года. Саммит лидеров группы пройдет в Нью-Дели 9—10 сентября. На него приглашены лидеры стран «Двадцатки» и еще девяти государств — Бангладеш, Египта, Испании, Маврикия, Нигерии, Нидерландов, ОАЭ, Омана и Сингапура. Ранее сообщалось, что делегацию России на саммите возглавит глава МИД Сергей Лавров, китайскую — премьер Госсовета КНР Ли Цян.
* Деятельность Meta (соцсети Facebook и Instagram) запрещена в России как экстремистская.