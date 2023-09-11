Медведев предложил временно приостановить дипломатические отношения с ЕС

По словам политика, это вызовет серьезную обеспокоенность в Брюсселе, поскольку «посольства эвакуируют перед вполне определенными событиями».
При этом Медведев исключил введение зеркальных мер в ответ на запрет ЕС, поскольку «мы не расисты» в отличие от европейских руководителей.
Зампред Совбеза РФ заявил, что ограничением на ввоз личных вещей Брюссель «прямо и без околичностей» отнес россиян к «людям второго сорта». Введенный запрет он назвал «конкретным плевком в лицо каждому гражданину России».
Ранее сегодня ограничение ЕС также прокомментировали врио руководителя ФТС Руслан Давыдов и сенатор Андрей Клишас. Давыдов назвал запрет ЕС «полным беспределом». Он выразил уверенность, что Россия «подобный беспредел творить не будет», поскольку «мы цивилизованные люди, в отличие от них».
В то же время Клишас заявил, что только зеркальные меры смогут повлиять на «взбесившихся евробюрократов» и отмену подобных ограничений. Введенное ограничение, по его словам, являются «дискриминацией в чистом виде на основании паспорта».
8 сентября ЕК опубликовала разъяснение по ввозу в страны ЕС транспортных средств россиян. Согласно документу, российский транспорт вне зависимости от того, используется он в частных или коммерческих целях, может быть арестован.
ЕК ссылается на регламент Совета ЕС от 31 июля 2014 г. «Об ограничительных мерах в связи с действиями России». Согласно ст. 3i, вводится запрет на продажу и ввоз на территорию ЕС ряда товаров, включая автомобили.
10 сентября в ЕК уточнили, что помимо автомобилей россиянам также запрещено ввозить в ЕС чемоданы, ноутбуки, смартфоны, косметику и др. Это будет расцениваться как запрещенный импорт.