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12:21 (мск), источник: Коммерсантъ

Россия предложила безвиз Бахрейну, Кувейту, Малайзии, Оману и Саудовской Аравии

Россия для привлечения обеспеченных туристов предложила ввести взаимный безвизовый режим Бахрейну, Кувейту, Малайзии, Оману и Саудовской Аравии, заявил глава Минэкономики Максим Решетников. По его словам, власти рассчитывают более активно продвигать страну на зарубежных рынках в 2024 году.

Источник: РИА "Новости"

Он напомнил, что недавно заработали соглашения о групповых безвизовых поездках с Ираном и Китаем. При этом министр уточнил, что «не все еще работает идеально, требуются дополнительные усилия». Аналогичное соглашение власти хотят заключить с Индией.

«Плюс мы развиваем тему перехода к безвизу. Из стран, с кем мы работаем, это страны Ближнего Востока и Юго-Восточной Азии, полную отмену виз мы предложили Кувейту, Оману, Бахрейну, Саудовской Аравии, Малайзии. Это где возможен прирост туристов класса премиум, поэтому это нас интересует», — рассказал Решетников на ВЭФ (цитата по «Интерфаксу»).

Правительства РФ и КНР в 2000 году заключили соглашение о безвизовых групповых туристических поездках. Оно позволяет туристам в группах от 5 до 50 человек посещать Россию или Китай и находиться там без визы в течение 15 дней.

В феврале в МИД Китая и России заявили о готовности возобновить взаимный туризм. В том же месяце страны возобновили соглашение о безвизовых групповых туристических поездках. В конце февраля первая после пандемии COVID-19 группа туристов из Китая прибыла в Россию.

Лаура Кеффер

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