Россия предложила безвиз Бахрейну, Кувейту, Малайзии, Оману и Саудовской Аравии

Он напомнил, что недавно заработали соглашения о групповых безвизовых поездках с Ираном и Китаем. При этом министр уточнил, что «не все еще работает идеально, требуются дополнительные усилия». Аналогичное соглашение власти хотят заключить с Индией.
«Плюс мы развиваем тему перехода к безвизу. Из стран, с кем мы работаем, это страны Ближнего Востока и Юго-Восточной Азии, полную отмену виз мы предложили Кувейту, Оману, Бахрейну, Саудовской Аравии, Малайзии. Это где возможен прирост туристов класса премиум, поэтому это нас интересует», — рассказал Решетников на ВЭФ (цитата по «Интерфаксу»).
Правительства РФ и КНР в 2000 году заключили соглашение о безвизовых групповых туристических поездках. Оно позволяет туристам в группах от 5 до 50 человек посещать Россию или Китай и находиться там без визы в течение 15 дней.
В феврале в МИД Китая и России заявили о готовности возобновить взаимный туризм. В том же месяце страны возобновили соглашение о безвизовых групповых туристических поездках. В конце февраля первая после пандемии COVID-19 группа туристов из Китая прибыла в Россию.