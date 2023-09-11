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14:14 (мск), источник: Коммерсантъ

Кремль подтвердил визит Ким Чен Ына в Россию в ближайшие дни

Лидер КНДР Ким Чен Ын по приглашению президента РФ Владимира Путина в ближайшие дни посетит Россию, сообщил Кремль. Ранее пресс-служба президента отрицала информацию о подготовке такого визита.

Источник: РИА "Новости"

«По приглашению президента РФ Владимира Путина председатель государственных дел Корейской Народно-Демократической Республики Ким Чен Ын в ближайшие дни посетит РФ с официальным визитом», — говорится в сообщении в Telegram-канале Кремля.

О том, что лидер КНДР в ближайшие дни посетит Дальний Восток, писала The New York Times со ссылкой на источники. По их словам, Ким Чен Ын встретится с Владимиром Путиным на ВЭФ. Южнокорейский телеканал YTN сообщил, что встреча может пройти 13 сентября, и лидер КНДР уже отправился в Россию на поезде.

В июле глава Минобороны РФ Сергей Шойгу посетил КНДР, что стало первым визитом российской делегации в Северную Корею с 2020 года. Ким Чен Ын после этого сказал о намерении развивать оборонное сотрудничество с Россией.

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