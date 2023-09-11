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20:06 (мск), источник: Коммерсантъ

Сергей Шойгу предложил провести аудит приватизированных земель Минобороны

Министр обороны Сергей Шойгу предложил провести аудит земель, которые министерство передало властям регионов, и оценить, насколько эффективно они используются. Об этом он заявил на совещании у президента России Владимира Путина по вопросам реализации программы развития дальневосточных городов.

Источник: РИА "Новости"

Хотелось бы, чтобы, наверное, по линии Марата Шакирзяновича (Марат Хуснуллин, вице-премьер России.— «Ъ») был проведен определенный аудит того, что передано за эти десять лет и что в результате этой передачи реализовано.

Сергей Шойгу
министр обороны РФ

За последние десять лет, по словам Сергея Шойгу, Министерство обороны только в Приморье передало во владение местным властям 28 тыс. га земли.

Вице-премьер Марат Хуснуллин в ответ заявил, что аудит проведут. «Скажу прямо, не совсем эффективно все используется. Поэтому мы подготовили комплекс мер. Считаем, что передавать можно и нужно только при подписанных ''дорожных картах'' по освоению данных земельных участков. Если мы видим четкий план, тогда мы передаем землю», — добавил господин Хуснуллин.

Ранее «Ъ» стало известно, что генерал-майор Константин Огиенко помещен в СИЗО по обвинению в коррупции. Следствие полагает, что командующий 4-й дивизией ПВО генерал-майор Дмитрий Беляцкий по поручению командарма Огиенко организовал получение взятки за выделение земель оборонного назначения гражданской организации.

Петр Бузлаев

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