Сергей Шойгу предложил провести аудит приватизированных земель Минобороны

За последние десять лет, по словам Сергея Шойгу, Министерство обороны только в Приморье передало во владение местным властям 28 тыс. га земли.
Вице-премьер Марат Хуснуллин в ответ заявил, что аудит проведут. «Скажу прямо, не совсем эффективно все используется. Поэтому мы подготовили комплекс мер. Считаем, что передавать можно и нужно только при подписанных ''дорожных картах'' по освоению данных земельных участков. Если мы видим четкий план, тогда мы передаем землю», — добавил господин Хуснуллин.
Ранее «Ъ» стало известно, что генерал-майор Константин Огиенко помещен в СИЗО по обвинению в коррупции. Следствие полагает, что командующий 4-й дивизией ПВО генерал-майор Дмитрий Беляцкий по поручению командарма Огиенко организовал получение взятки за выделение земель оборонного назначения гражданской организации.