Песков: Путин и Ким Чен Ын обсудят двухсторонние отношения стран

Лидеры России и Северной Кореи в первую очередь обсудят на встрече двухсторонние отношения. Об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков в интервью журналисту телеканала «Россия» Павлу Зарубину.
Пресс-секретарь президента напомнил, что прошлая встреча Путина и Ким Чен Ына состоялась всего четыре года назад. В рамках предстоящей встречи продолжится «укрепление нашей дружбы».
Отвечая на вопрос о дате предстоящей встречи, Песков сообщил, что «она может состояться на днях».
«Это будет полноформатный визит, это будут переговоры двух делегаций и после этого, при необходимости, продолжат свое общение лидеры уже в формате один на один. Также планируется официальный обед от имени президента России в честь гостя из Северной Кореи», — добавил представитель Кремля.
Кремль анонсировал визит северокорейского лидера в Россию в ближайшие дни. Телеканал YTN сообщил, что встреча лидеров может состояться 13 сентября.