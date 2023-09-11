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20:32 (мск), источник: Ведомости

Песков: Путин и Ким Чен Ын обсудят двухсторонние отношения стран

Лидеры России и Северной Кореи в первую очередь обсудят на встрече двухсторонние отношения. Об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков в интервью журналисту телеканала «Россия» Павлу Зарубину.

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Лидеры России и Северной Кореи в первую очередь обсудят на встрече двухсторонние отношения. Об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков в интервью журналисту телеканала «Россия» Павлу Зарубину.

Это наш сосед и конечно, как и с любым соседом, мы считаем себя в долгу налаживать добрые взаимовыгодные отношения, чем мы и занимаемся, и чем занимается президент Путин весьма последовательно.

Дмитрий Песков
пресс-секретарь президента РФ

Пресс-секретарь президента напомнил, что прошлая встреча Путина и Ким Чен Ына состоялась всего четыре года назад. В рамках предстоящей встречи продолжится «укрепление нашей дружбы».

Отвечая на вопрос о дате предстоящей встречи, Песков сообщил, что «она может состояться на днях».

«Это будет полноформатный визит, это будут переговоры двух делегаций и после этого, при необходимости, продолжат свое общение лидеры уже в формате один на один. Также планируется официальный обед от имени президента России в честь гостя из Северной Кореи», — добавил представитель Кремля.

Кремль анонсировал визит северокорейского лидера в Россию в ближайшие дни. Телеканал YTN сообщил, что встреча лидеров может состояться 13 сентября.

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