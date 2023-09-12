Спикер палаты Конгресса запустил расследование по процедуре импичмента Байдену

«Я поручаю комитетам Палаты представителей начать официальное расследование по импичменту президента Джо Байдена», — сказал он.
По его словам, законодатели собрали достаточно информации о том, что Байден лгал американцам, когда говорил, что не знает о бизнесе членов семьи.
Спикер заявил, что несколько парламентских комитетов, возглавляемых республиканцами, выдвинули против Байдена обвинения в злоупотреблении должностными полномочиями, коррупции и воспрепятствовании осуществлению правосудия.
Маккарти, ссылаясь на банковские документы, заявил, что через подставные компании члены семьи президента и их бизнес-партнеры получили в общей сложности около $20 млн. Только в министерстве финансов США зафиксировано более 150 транзакций с участием семьи Байденов и их партнеров, утверждает спикер. Даже доверенный информатор ФБР заявил, что давал взятку семье Байденов. Кроме того, президент США использовал свое служебное положение для взаимодействия с деловыми партнерами своего сына Хантера Байдена относительно роли Хантера в деятельности украинской газодобывающей компании Burisma, заявил Маккарти.
Утром 14 августа пройдет конференция республиканцев из Палаты представителей, на которой будут представлены последние результаты и ход расследования в отношении Джо Байдена и его сына. Представитель Белого дома по надзору и расследованиям Иэн Сэмс назвал действия республиканцев политически мотивированными и обвинил Маккарти в желании задобрить крайне правое крыло Республиканской партии, передает Fox.
Республиканцы имеют большинство в Палате представителей, демократы — в Сенате. Для импичмента необходимо, чтобы решение приняли обе палаты парламента США. Конгресс находится на каникулах, он вернется к работе в середине сентября.
Основание для процедуры импичмента — ход различных разбирательств в отношении семьи президента, в первую очередь его сына Хантера Байдена. В середине августа Генпрокурор США решил отозвать сделку Байдена-младшего со следствием, которое, как считают многие, слишком мягко отнеслось к действиям подследственного, и назначил спецпрокурора для дальнейшего расследования. По одному из эпизодов — незаконному владению оружием — Байдену-младшему грозит уголовное преследование.