Байден объяснил угрозу импичмента желанием остановить правительство

«Они хотят объявить мне импичмент, потому что хотят остановить работу правительства», — сказал Байден на мероприятии по сбору средств на свою кампанию.
Слова президента США приводит журналистский пул Белого дома.
Во вторник спикер палаты представителей Кевин Маккарти объявил, что отдал распоряжение о начале формального расследования в рамках процедуры импичмента Байдену. По его словам, президент и его семья замешаны в коррупции и злоупотреблении властью. Белый дом отрицает возможность каких-либо нарушений со стороны президента, там также заявили, что действия Маккарти являются «экстремальной политикой» и даже в стане республиканцев не имеют однозначной поддержки.
В среду председатель комитета по надзору палаты представителей конгресса США Джеймс Комер заявил, что комитет может провести слушания для оценки «нарушений закона семьей Байдена» до конца месяца.
В октябре 2020 года газета New York Post опубликовала ряд электронных писем в адрес сына Байдена — Хантера, где упоминалось, что он представлял отца в бытность того вице-президентом США своим работодателям в украинской фирме Burisma. Бывший президент США Дональд Трамп утверждал, что за лоббистскую работу по «продаже» доступа к его отцу Байден-младший получил миллионы долларов. Переписка якобы была найдена на ноутбуке Хантера Байдена, обнаруженном в одной из ремонтных мастерских штата Делавэр.