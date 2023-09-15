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19:22 (мск), источник: Известия

МИД РФ гарантировал ответ на высылку дипломатов из Северной Македонии

Высылка российских дипломатов из Северной Македонии не останется без ответа Москвы. Об этом 15 сентября сообщила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

Источник: Reuters

«2 сентября власти Северной Македонии без объяснения причин объявили персонами нон грата трех дипломатов российского посольства в Скопье», — говорится в комментарии дипломата, размещенном на сайте МИДа.

Отмечается, что страна свой поступок никак не объяснила. Его МИД РФ посчитал безответственным и враждебным.

Захарова подчеркнула, что такое поведение властей Северной Македонии загоняет в тупик двусторонние отношения с Россией.

«Констатируем, что северомакедонские власти продолжают двигаться по пути усугубления конфронтации», — добавили в МИДе.

Днем ранее, 14 сентября, МИД Словакии принял решение выслать сотрудника посольства России в республике. Причиной стала его деятельность, якобы противоречащая Венской конвенции о дипломатических сношениях. Отмечается, что ему необходимо покинуть территорию страны в течение 48 часов.

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