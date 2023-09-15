МИД РФ гарантировал ответ на высылку дипломатов из Северной Македонии

«2 сентября власти Северной Македонии без объяснения причин объявили персонами нон грата трех дипломатов российского посольства в Скопье», — говорится в комментарии дипломата, размещенном на сайте МИДа.
Отмечается, что страна свой поступок никак не объяснила. Его МИД РФ посчитал безответственным и враждебным.
Захарова подчеркнула, что такое поведение властей Северной Македонии загоняет в тупик двусторонние отношения с Россией.
«Констатируем, что северомакедонские власти продолжают двигаться по пути усугубления конфронтации», — добавили в МИДе.
Днем ранее, 14 сентября, МИД Словакии принял решение выслать сотрудника посольства России в республике. Причиной стала его деятельность, якобы противоречащая Венской конвенции о дипломатических сношениях. Отмечается, что ему необходимо покинуть территорию страны в течение 48 часов.