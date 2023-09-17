По данным агентства, советник Байдена провел переговоры с главой МИД Китая на выходных.
В июне Пекин посетил госсекретарь США Энтони Блинкен — он провел переговоры с тогдашним министром иностранных дел КНР Цинь Ганом, затем встретился с его начальником Ван И. В тот же день Блинкен провел 35-минутную встречу с председателем КНР Си Цзиньпином. Си положительно оценил итоги встречи с госсекретарем США.
В июле Блинкен и Ван И встречались на полях саммита АСЕАН в индонезийской Джакарте. В ходе переговоров, как сообщалось, госсекретарь поднял вопрос о предполагаемой причастности Китая к хакерским атакам на США, а Ван И — о вмешательстве Вашингтона в дела Пекина. Американская сторона также в очередной раз заявила о важности «поддержания мира и стабильности» в Тайваньском проливе.
С 6 по 9 июля Китай посещала министр финансов США Джанет Йеллен. Она заявила на встрече с китайским премьером Ли Цяном 7 июля, что Вашингтон стремится к здоровой конкуренции с Китаем, при которой «победитель не получает все», но пользу извлекают обе стороны.
В конце августа в КНР прилетела министр торговли США Джина Раймондо. СМИ писали, что тогда она заверила Пекин, что Штаты стремятся к «здоровой конкуренции» и не намерены препятствовать экономическому прогрессу Китая, но не будут идти на компромиссы в сфере нацбезопасности.