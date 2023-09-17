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Спецоперация на Украине
17 сентября, источник: © РИА Новости

Глава ГУР МО Украины заявил, что ВСУ не закончат конфликт парадом в Москве

МОСКВА, 17 сен — РИА Новости. Украина не сможет закончить конфликт с Россией военным парадом в Москве, признался глава ГУР МО Украины Кирилл Буданов в интервью Economist.

Источник: РИА "Новости"

«Мы понимаем, что не закончим войну парадом победы в Москве», — сказал он.

Разведчик заявил, что вооруженные конфликты сопровождали Россию на протяжении всей ее истории, поэтому он не ожидает, что она когда-либо сдастся.

Президент Владимир Путин неоднократно подчеркивал, что победить Россию на поле боя невозможно. По его словам, элиты Запада не скрывают своей цели — нанести стратегическое поражение Москве. В России это понимают и будут соответствующим образом на это реагировать, потому что в таком случае речь идет о существовании самого государства, отметил президент.

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