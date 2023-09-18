СМИ: ЕС может представить 12-й пакет антироссийских санкций в октябре

Польша, прибалтийские страны и еще ряд государств ЕС также настаивают на введении дополнительных ограничений против СПГ из РФ и услуг российских специалистов в сфере IT, добавили знакомые с ситуацией источники издания. Рестрикции предложили ввести и в отношении ядерного сектора, но большинство членов ЕС выступило против этой инициативы.
Польша также призывает ЕС усилить некоторые санкции из предыдущих пакетов антироссийских ограничений. Страна призвала снизить квоты на импорт полимеров и стали. Варшава также потребовала объявить новые санкции против Белоруссии, добавило агентство.
ЕС после начала спецоперации ввел против России уже 11 пакетов санкций в добавок к уже существовавшим ограничениям. Президент РФ Владимир Путин на совещании с правительством 18 сентября заявил, что Россия справилась с санкционным давлением Запада, поскольку ее экономика восстановилась после снижения в 2022 г. Президент назвал текущую экономическую ситуацию в стране устойчивой и сбалансированной.