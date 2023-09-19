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18:04 (мск), источник: Коммерсантъ

Протестующие в Ереване попытались прорваться в здание правительства

Протестующие, собравшиеся на площади Республики в Ереване из-за конфликта в Нагорном Карабахе, предприняли попытку прорваться в здание правительства Армении, сообщает корреспондент «Ъ». Сотрудники правопорядка пытаются оттеснить демонстрантов, из толпы в полицейских летят бутылки. На площади собралось не меньше тысячи человек, и люди продолжают прибывать.

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Как сообщает корреспондент, силовики сдерживают натиск, силу в ответ не применяют.

Прибывающие люди скандируют: «Никол — предатель». Речь идет о премьер-министре Армении Николе Пашиняне. Несколько часов назад он провел заседание Совета безопасности страны и по его итогам заявил, что Армения не намерена начинать военные действия с Азербайджаном из-за ситуации в Карабахе.

Протестующие перекрыли проспект Тиграна Меца рядом со зданием правительства. Перекрыты и остальные въезды на площадь Республики, движение автомобилей остановлено. Полностью блокирована улица Абовяна — она расположена с противоположной стороны от проспекта Тиграна Меца, ведет к площади со стороны Музея истории Армении.

Около 12:30 мск сегодня, 19 сентября, вооруженные силы Азербайджана начали артиллерийский обстрел позиций в Нагорном Карабахе. МИД Азербайджана выдвинул требования: «роспуск режима в Степанакерте», вывод войск Армении из Карабаха. МИД Армении заявил, что вооруженных сил страны в регионе нет. Руководство Нагорного Карабаха призвало Азербайджан остановить военные действия и начать переговоры.

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