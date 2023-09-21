01:58 (мск), источник: ТАСС
Гросси не ответил на вопрос, кто обстреливает ЗАЭС
ООН, 21 сентября. /ТАСС/. Генеральный директор МАГАТЭ Рафаэль Гросси ушел от ответа на вопрос о том, кто обстреливает Запорожскую атомную электростанцию (ЗАЭС).
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«Мы не судьи, мы должны смотреть на отдельные эпизоды или на то, как происходят факты. Мы постараемся дать оценку на данный момент. До этого мы не смогли этого сделать», — сказал он журналистам, отвечая на вопрос о том, кто виновен в обстрелах ЗАЭС. Гросси также напомнил, что МАГАТЭ не располагало соответствующим мандатом для политических оценок.
«Мы должны быть технически уверены в том, что можем сказать», — добавил глава МАГАТЭ.
ЗАЭС, являющаяся самой крупной в Европе, расположена в городе Энергодаре и включает шесть энергоблоков суммарной мощностью 6 ГВт. В конце февраля 2022 года она была взята под контроль российскими силами. С тех пор подразделения украинской армии периодически обстреливают как жилые районы Энергодара, так и территорию станции, используя беспилотники, тяжелую артиллерию и реактивные системы залпового огня.