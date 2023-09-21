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01:58 (мск), источник: ТАСС

Гросси не ответил на вопрос, кто обстреливает ЗАЭС

ООН, 21 сентября. /ТАСС/. Генеральный директор МАГАТЭ Рафаэль Гросси ушел от ответа на вопрос о том, кто обстреливает Запорожскую атомную электростанцию (ЗАЭС).

Спецоперация на Украине
Источник: РИА "Новости"

«Мы не судьи, мы должны смотреть на отдельные эпизоды или на то, как происходят факты. Мы постараемся дать оценку на данный момент. До этого мы не смогли этого сделать», — сказал он журналистам, отвечая на вопрос о том, кто виновен в обстрелах ЗАЭС. Гросси также напомнил, что МАГАТЭ не располагало соответствующим мандатом для политических оценок.

«Мы должны быть технически уверены в том, что можем сказать», — добавил глава МАГАТЭ.

ЗАЭС, являющаяся самой крупной в Европе, расположена в городе Энергодаре и включает шесть энергоблоков суммарной мощностью 6 ГВт. В конце февраля 2022 года она была взята под контроль российскими силами. С тех пор подразделения украинской армии периодически обстреливают как жилые районы Энергодара, так и территорию станции, используя беспилотники, тяжелую артиллерию и реактивные системы залпового огня.

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