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05:27 (мск), источник: Коммерсантъ

Эрдоган считает недопустимым игнорировать Россию по зерновой сделке

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган раскритиковал отношение стран Запада к России в вопросе зерновой сделки. По его словам, игнорировать российскую сторону нельзя. Он также заявил, что Турция обсудит с Катаром поставки 1 млн тонн зерна из России.

Источник: Reuters

«Я не считаю такое отношение правильным, потому что Россия — это необычная страна. Россия занимает место и по площади, и по своему положению в мире. Поэтому Россия является практически одной из ведущих стран мира по производству зерна. Такую страну нельзя игнорировать», — сказал господин Эрдоган журналистам в Нью-Йорке (цитата по «РИА Новости»).

Он рассказал, что Турция работает над поставками 1 млн тонн российского зерна в Африку. Этот вопрос планируется обсудить с Катаром, который обеспечит финансовую поддержку процессу. «Сейчас мы работаем над этим вопросом. Мы обсудим этот вопрос с Катаром и сделаем этот шаг в этом направлении», — уточнил Реджеп Тайип Эрдоган (цитата по ТАСС).

В августе президент РФ Владимир Путин предложил поставить 1 млн т зерна в Турцию по льготной цене при финансовом обеспечении Катара. Переработанное на турецких предприятиях зерно впоследствии должны отправить в наиболее нуждающиеся страны. 6 сентября замглавы МИД России Сергей Вершинин сообщил, что реализация инициативы началась. 20 сентября замглавы МИД РФ Александр Грушко сказал, что РФ и Турция обсуждают поставки Анкаре российского зерна, но когда проект заработает, неизвестно.

Лаура Кеффер

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