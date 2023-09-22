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13:03 (мск), источник: Ведомости

Кремль может обратиться в суд при введении налога на прибыль для активов России

Кремль не исключает обращение в судебные инстанции в случае введения Евросоюзом налога на прибыль с замороженных российских активов, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

Источник: РИА "Новости"

«Здесь нужно с юридической точки зрения, безусловно, владельцам активов выносить свои суждения на этот счет. В случае если будут возникать какие-то элементы несогласия или желания оспорить, то, конечно же, будем прибегать к судебным инстанциям», — уточнил он.

Накануне министр финансов США Джанет Йеллен в интервью агентству Bloomberg заявила, что США поддерживают план ЕС ввести налог на прибыль, полученную от замороженных российских активов. «Это кажется разумным предложением. Это совсем другое дело, чем арест активов», — уточнила она. Речь идет о налоге на непредвиденные расходы. США обсуждают эту идею с ЕС.

По данным источника агентства, Еврокомиссия может официально предложить эту меру в ближайшие недели. Йеллен подчеркнула, что полное изъятие было бы незаконным, поэтому юридическая служба ЕС пришла к альтернативной идее.

После начала спецоперации на Украине западные страны заблокировали 300 млрд евро резервов ЦБ России и 19 млрд евро частных средств российских бизнесменов, сообщила в ноябре 2022 г. глава ЕК Урсула фон дер Ляйен. С тех пор страны ЕС обсуждают различные механизмы по конфискации и использованию российских активов, а также их передаче Украине. 21 июня Bloomberg со ссылкой на доклад ЕС сообщил, что в союзе не нашли юридических оснований для полной конфискации замороженных активов РФ. В Кремле назвали блокировку активов воровством и обещали принять ответные меры.

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