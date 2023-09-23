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07:04 (мск), источник: © РИА Новости

ЮНЕСКО включила пустыню Каракумы в Список всемирного наследия

АШХАБАД, 23 сен — РИА Новости. Пустынные экосистемы Туркмении «Берекетли Гарагум» («Благодатные Каракумы»), «Гаплангыр», «Репетек» и «Ераджи» включены в Список всемирного наследия ЮНЕСКО, сообщает МИД Туркмении.

Источник: © РИА Новости

Это произошло на 45-й сессии Комитета всемирного наследия, прошедшей в Эр-Рияде. Туркменские пустынные экосистемы, среди которых наиболее известны Каракумы, были включены в Список всемирного наследия ЮНЕСКО в рамках транснациональной серийной номинации «Холодные зимние пустыни Турана», представленной совместно Туркменией, Казахстаном и Узбекистаном.

На сессии Комитета всемирного наследия было отмечено, что «Холодные зимние пустыни Турана» представляют собой модель непрерывных эколого-биологических процессов, определяющих адаптацию и выживание разнообразной флоры и фауны в изменяющихся экстремальных условиях окружающей среды.

Также было подчеркнуто, что включение данных объектов в Список всемирного наследия ЮНЕСКО позволит странам укрепить международное сотрудничество для лучшего сохранения всех видов животных и растений, находящихся под угрозой исчезновения в глобальном масштабе.

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