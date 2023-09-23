ЮНЕСКО включила пустыню Каракумы в Список всемирного наследия

Это произошло на 45-й сессии Комитета всемирного наследия, прошедшей в Эр-Рияде. Туркменские пустынные экосистемы, среди которых наиболее известны Каракумы, были включены в Список всемирного наследия ЮНЕСКО в рамках транснациональной серийной номинации «Холодные зимние пустыни Турана», представленной совместно Туркменией, Казахстаном и Узбекистаном.
На сессии Комитета всемирного наследия было отмечено, что «Холодные зимние пустыни Турана» представляют собой модель непрерывных эколого-биологических процессов, определяющих адаптацию и выживание разнообразной флоры и фауны в изменяющихся экстремальных условиях окружающей среды.
Также было подчеркнуто, что включение данных объектов в Список всемирного наследия ЮНЕСКО позволит странам укрепить международное сотрудничество для лучшего сохранения всех видов животных и растений, находящихся под угрозой исчезновения в глобальном масштабе.