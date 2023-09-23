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09:41 (мск), источник: Ведомости

Лавров передал генсекретарю ООН видеообращение школьницы из Луганска

В ходе встречи в штаб-квартире ООН в Нью-Йорке министр иностранных дел России Сергей Лавров передал генеральному секретарю организации Антониу Гутерришу видеообращение школьницы из Луганска Фаины Савенковой, рассказали в пресс-службе МИДа.

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Луганская школьница, как уточняет «РИА Новости», обращается с просьбой «остановить убийства киевским режимом детей в Донбассе, прекратить обстрелы мирных домов и школ, положить конец поставкам на Украину западного оружия». Видео было снято корреспондентами агентства в разрушенной луганской школе № 7.

Лавров также передал генсеку Гутерришу книгу Максима Григорьева и Дмитрия Саблина «Украинские преступления против человечности (2022−2023)», сообщили в МИДе со ссылкой на Григорьева. В книге, как отмечается, рассказывается о собранных Международным общественным трибуналом «преступлениях украинских неонацистов и их пособников».

Встреча Лаврова и Гутерриша прошла 21 сентября на полях недели высокого уровня 78-й сессии Генассамблеи ООН. В частности, российский министр призвал генсека запустить процедуру арбитража в отношении США из-за того, что они нарушают обязательства, в том числе отказывают в визах дипломатам из России для участия в мероприятиях по линии ООН. Помимо Гутерриша министр иностранных дел России также провел встречи с председателем руководящего совета Йемена, министрами иностранных дел Египта, Таиланда, Кубы, Бразилии, Саудовской Аравии, Мали, Буркина-Фасо, Пакистана и главой Суверенного совета Судана.

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