Карлсон обвинил власти США в срыве его интервью с Путиным

По мнению журналиста, на протяжении десятилетий «люди, управляющие Соединенными Штатами», предпринимали «очень агрессивные попытки контролировать» то, что доступно в американских СМИ.
В качестве примера он привел конфликт на Украине — «потенциально ядерный конфликт между сверхдержавами».
При этом он указал, что американские медиа на это никак не отреагировали.
«Мне кажется, не было ни одного человека в СМИ, кто сказал бы: “Подождите. Может, мне этот парень и не нравится, но он имеет право брать интервью у кого захочет. А мы имеем право услышать, что скажет Путин”. Что, нам нельзя слышать голос Путина? Почему?» — резюмировал журналист.
В конце августа главный редактор медиагруппы «Россия сегодня» и телеканала RT Маргарита Симоньян сообщала, что Карлсон просил об интервью с российским президентом.
Fox News в апреле сенсационно отстранил от эфира Карлсона, который является самым рейтинговым американским журналистом. При этом телеканал будет держать его в штате до 2025 года. Карлсон регулярно выступал с критикой президента США Джо Байдена. Так, он призывал к расследованию в отношении сына американского лидера Хантера, а также критиковал американские власти за непомерные траты на военную помощь Киеву.