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03:51 (мск), источник: © РИА Новости

Карлсон обвинил власти США в срыве его интервью с Путиным

МОСКВА, 25 сен — РИА Новости. Бывший ведущий Fox News Такер Карлсон заявил в беседе с швейцарским изданием Die Weltwoche, что правительство США сорвало его планы взять интервью у президента России Владимира Путина.

Источник: © РИА Новости

По мнению журналиста, на протяжении десятилетий «люди, управляющие Соединенными Штатами», предпринимали «очень агрессивные попытки контролировать» то, что доступно в американских СМИ.

В качестве примера он привел конфликт на Украине — «потенциально ядерный конфликт между сверхдержавами».

Разве мы не должны узнавать все, что можем? Нет! Вам запрещено! Вы знаете, я же попытался взять интервью у Владимира Путина, а американское правительство остановило меня.

Такер Карлсон
журналист

При этом он указал, что американские медиа на это никак не отреагировали.

«Мне кажется, не было ни одного человека в СМИ, кто сказал бы: “Подождите. Может, мне этот парень и не нравится, но он имеет право брать интервью у кого захочет. А мы имеем право услышать, что скажет Путин”. Что, нам нельзя слышать голос Путина? Почему?» — резюмировал журналист.

В конце августа главный редактор медиагруппы «Россия сегодня» и телеканала RT Маргарита Симоньян сообщала, что Карлсон просил об интервью с российским президентом.

Fox News в апреле сенсационно отстранил от эфира Карлсона, который является самым рейтинговым американским журналистом. При этом телеканал будет держать его в штате до 2025 года. Карлсон регулярно выступал с критикой президента США Джо Байдена. Так, он призывал к расследованию в отношении сына американского лидера Хантера, а также критиковал американские власти за непомерные траты на военную помощь Киеву.

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