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25 сентября, источник: ТАСС

Глава МИД Германии признала, что Берлин поставлял Киеву неработающую технику

Как отметила Анналена Бербок, необходимость убедиться в работоспособности вооружений является одной из причин, почему Берлин пока не передал Киеву тактические ракеты Taurus.

Источник: AP 2023

НЬЮ-ЙОРК, 25 сентября. /ТАСС/. Часть передаваемых Украине Германией вооружений устарела или не работала. Об этом заявила глава МИД ФРГ Анналена Бербок в интервью телеканалу CNN.

«Если ты только обещаешь и не делаешь, и даже поставляешь что-то, что не работает, то это не помогает», — сказала она.

«Некоторые наши системы уже устарели, про некоторые мы с самого начала знали, что они не работают, и говорили про это», — добавила Бербок.

Глава МИД добавила, что необходимость убедиться в работоспособности вооружений — одна из причин, почему Берлин пока не передал Киеву тактические ракеты Taurus. «Я не могу сказать, когда мы передадим Taurus. Они настолько сложны, что мы должны прояснить все детали — как они будут работать, кто будет ими управлять. Я понимаю, что у Украины времени мало, но, когда мы что-то передаем, это должно работать», — отметила она.

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