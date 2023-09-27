Кеннеди-младший поставил под сомнение версию властей США о терактах 11 сентября

Политик в своем ответе упомянул теорию заговора вокруг здания № 7 Всемирного торгового центра. Он подтвердил, что не поддерживает открыто такую версию, но в то же время не до конца согласен с двухлетним правительственным расследованием террористической атаки.
«Я не одобряю это так или иначе, но я думаю, что в этой стране должно быть допустимо подвергать сомнению официальные версии», — объяснил Кеннеди-младший.
В апреле прошлого года американский телеканал CBS впервые опубликовал видео, на котором запечатлены террористы, причастные к событиям 11 сентября 2001 года. Их сняли на мероприятии, которое в документах описывается как вечеринка в квартире террористов в Сан-Диего в феврале 2000 года.
В сентябре 2021 года американское Федеральное бюро расследований (ФБР) опубликовало первый рассекреченный в рамках указа президента США Джо Байдена документ по терактам 11 сентября 2001 года.
В 16-страничных показаниях человека, работавшего в консульстве Саудовской Аравии в Лос-Анджелесе, а позднее стремившегося получить американское гражданство, содержится значительное количество изъятых при публикации фрагментов.
В отчете говорится о контактах этого человека с теми, кто, по версии властей США, мог оказывать значительную логистическую поддержку террористам, которые 20 лет назад участвовали в захвате пассажирских самолетов.
11 сентября 2001 года 19 террористов запрещенной в РФ «Аль-Каиды» захватили в заложники четыре пассажирских самолета. Два из них боевики направили на башни Всемирного торгового центра в Нью-Йорке, третий — в здание Пентагона в Вашингтоне. Четвертый самолет также летел по направлению к американской столице, но потерпел крушение недалеко от города Шенксвилл, штат Пенсильвания.
В результате терактов помимо членов террористической группировки погибло почти 3 тыс. человек.