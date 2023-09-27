21:54 (мск), источник: Известия
Трюдо принес извинения за чествование нациста в парламенте Канады
Премьер-министр Канады Джастин Трюдо принес извинения в связи с чествованием в канадском парламенте нациста Ярослава Хунки (Гуньки).
«Все мы, кто был в этой палате в пятницу, глубоко сожалеем о том, что встали и аплодировали, хотя мы сделали это, не осознавая контекста», — сказал Трюдо в кратком заявлении для журналистов, передает CBS.
«Я хочу подчеркнуть, что Канада очень сожалеет о сложившейся ситуации», — указал Трюдо.
Под давлением оппозиции он признал, что по дипканалам извинился перед президентом Украины Владимиром Зеленским.
Ранее, 23 сентября, Зеленский во время выступления в парламенте Канады поприветствовал 98-летнего Хунку, который в годы Второй мировой войны служил в 1-й украинской дивизии, известной также как дивизия СС «Галиция». Спустя два дня, 25 сентября, спикер палаты общин Канады Энтони Рота извинился перед общественностью за приглашение в парламент и аплодисменты в честь бойца дивизии СС. Он заявил о том, что сожалеет о своем решении и принимает на себя полную ответственность за свои действия. На фоне скандала Рота подал в отставку.
Затем, 27 сентября, официальный представитель МИД РФ Мария Захарова назвала позорным молчание Запада по ситуации с нацистом в Канаде, отметив, что реакция от Лондона, Вашингтона и Парижа вряд ли последует. В этот же день официальный представитель Кремля Дмитрий Песков призвал канадских властей выдать Хунку правосудию. Он также сообщил, что парламент обязан принять отставку Рота.
Согласно историческим данным, дивизия СС «Галиция/Галичина» была сформирована в 1943 году из жителей Западной Украины как тактическое соединение войск СС нацистской Германии. Эта дивизия воевала против Красной армии, а впоследствии отметилась зверствами в отношении евреев, поляков, белорусов и словаков.