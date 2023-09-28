04:14 (мск), источник: Аргументы и факты
Поправку о снижении зарплаты главы Пентагона до 1 доллара приняли в США
Нововведение согласовали республиканцы палаты представителей, которые имеют там большинство мест.
Зарплата министра обороны США Ллойда Остина будет составлять 1 доллар. Такую поправку приняли республиканцы палаты представителей, которые имеют там большинство мест.
Соответствующий документ появился на официальном сайте палаты. До этого решения Остин получал более 221 тысячи долларов.
Причиной такого решения стало недовольство республиканцев работой министра обороны. Таким образом они хотят добиться его увольнения.
Поправку предложила внести конгрессвумен-республиканка Марджори Тейлор Грин. По ее словам, работа Остина поставила под угрозу национальную безопасность Соединенных Штатов.
Ранее сообщалось, что состояние главы Пентагона составляет около 7 миллионов долларов, а зарплата — более 220 тыс. долларов в год.